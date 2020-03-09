التعليم: لا قرار بتأجيل العام الدراسي الحالي او إلغائه

2020/03/09 | 20:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدنان العربي، اليوم الاثنين، عدم وجود قرار بتأجيل العام الدراسي الحالي او إلغائه.وقال العربي في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الوزارة تتخذ اجراءاتها بخصوص اكمال المناهج للعام الدراسي الحالي من خلال التعليم الالكتروني غوغل كلاس روم ومواقع التواصل الاجتماعي على ضوء مقررات خلية الازمة لمواجه فيروس كورونا ومنها إيقاف الدوام الرسمي في الجامعات".

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