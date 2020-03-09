مكافحة الإرهاب: لدينا رؤية شاملة عن تواجد بقايا داعش

2020/03/09 | 20:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملية الإنزال الجوي ،التي نفذها الجهاز في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور.وقال النعمان في تصريح صحفي، إن "هذه العملية من العمليات المدروسة والمخطط لها وفق معلومات استخبارية كثيفة في تشخيص العدو وأماكن تواجد العصابات الإرهابية".وأضاف أن "عمليات الإنزال تأتي في إطار القضاء على أية محاولة لعصابات داعش الإرهابية بإعادة تنظيمها"، مؤكدا أن "هذه العملية كانت بالتنسيق مع طيران التحالف، التي أسفرت عن مقتل 25 إرهابياً وتدمير تسعة أنفاق فضلاً عن تدمير معسكر تدريب".وأكد أن "جهاز مكافحة الإرهاب لديه رؤية شاملة عن تواجد بقايا عصابات داعش الإرهابية"، مبيناً أن "الجهاز ينفذ عمليات خاطفة وسريعة لملاحقة بقايا عصابات داعش في مناطق كركوك وديالى وصلاح الدين".وأوضح النعمان أن "الجهاز لديه معلومات استخبارية ورؤية عن الأماكن الأخرى التي تتواجد فيها عصابات داعش الإرهابية خاصة في المناطق الصحراوية بالتعاون مع المواطنين".واشار الى ان "هناك عمليات سريعة ونوعية أخرى سيقوم الجهاز بتنفيذها لملاحقة بقايات العصابات الإرهابية".وأعلن جهاز كافحة الإرهاب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، مقتل 25 إرهابياً وتدمير 9 أنفاق في جبال قرة جوغ.

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