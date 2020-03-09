التوقعات الجوية: درجات حرارة اعلى من معدلاتها بهذه المناطق حتى الخميس

2020/03/09 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تشير التوقعات الجوية، الى مرور العراق بموجة ترفع درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها هي الأولى مع قرب حلول فصل الربيع خلال اليومين المقبلين.

وقال موقع طقس العرب في نشرته اليوم عن أحوال الطقس في العراق "يُتوقع أن يكون الطقس في العراق خلال اليومين المقبلين "الثلاثاء والأربعاء"، مستقراً، ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في عموم البلاد، حيث قد تسجل العظمى في العاصمة بغداد 29 مئوية".

وتابع ان "الجو سيكون دافئاً في اغلب مناطق البلاد، ومعتدلاً في المناطق الشمالية على وجه الخصوص، بينما تكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واختتم الموقع بالإشارة الى ان "الطقس مع حلول ساعات الليل، سيكون باردًا نسبيًا في غالبية المناطق وباردًا في المناطق الشمالية".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مدينة الطب، اليوم الاثنين، تماثل ثلاث مرضى من الصابين بفيروس ’’كورونا’’ المستجد، للشفاء.

وذكر مدير عام لمدينة الطب، في بيان ان "ثلاث مرضى من المصابون بفايروس كورونا واللذين كانوا يرقدون في م

بغداد اليوم - البصرة

كشف مدير ناحية سفوان جنوب غرب البصرة طالب خليل الحصونة، الاثنين (9 اذار 2020)، عن وجود عدد من سائقي الشاحنات من جنسيات عربية مختلفة عالقين في منفذ سفوان الحدودية الذي يربط جمهورية العراق بدولة الكويت.

وقال الحصون

بغداد اليوم-البصرة

قال محافظ البصرة، أسعد العيداني، الإثنين، إن المحافظة لن تسمح بدخول أي قادم عبر المطار، الا في حال حمله شهادة تثبت سلامته من كورونا.

وذكر العيداني، في بيان، أنه "تم تبليغ السيطرات الخارجية بمنع دخول أي قادم للمحافظة

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