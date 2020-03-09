يوم واحد للمرأة لا يكفي

2020/03/09 | 20:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلنا امس بيوم المرأة، وهنأنا اللواتي نعرفهن والقريبات منا به، واكثر من هذا قرأنا الأخبار والشعارات وتابعنا الفعاليات التي أقيمت بالمناسبة…فهل نكتفي بما فعلنا من دون ان نسأل وبقية الأيام لمن؟ الكل يعرف ان هنالك – عدا هذا اليوم – يوما للرجل، وآخر للطفل وثالث للأم، لكن القلة فقط يتساءلون: بقية الأيام لمن؟ في كل ...

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