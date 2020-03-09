رغم انخفاض أسعار النفط.. الحكومة مستعدة لإيقاف كل شيء لتأمين رواتب الموظفين

2020/03/09 | 20:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء: بغداد – الصباح الجديد: أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، امس الأحد 2020، أن الانفاق في البلاد، زاد 40 ترليون دينار عن بالعام الماضي، وفيما اشار الى ان الاقتراض الخارجي لسد فجوة العجز مرفوض، قال ان الحكومة مستعدة لإيقاف كل شيء من أجل تأمين رواتب الموظفين.وقال ...

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