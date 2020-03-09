قلق كبير داخل البيت الشيعي وتوقعات بانتهاء الوقت دون ترشيح رئيس جديد للحكومة

2020/03/09 | 20:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انقضاء خمسة أيام من المهلة الدستورية الجديدة بغداد ـ الصباح الجديد: أكد مراقبون، أن فرص الوفاء بالمهلة الدستورية الجديدة لترشيح رئيس جديد للوزراء، بعد انسحاب محمد توفيق علاوين باتت ضئيلة في ظل انقسام يقلق البيت الشيعي، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام منها وهي التي لا يزيد عن أسبوعين، اذ أكد النائب محمد سالم الغبان، ...

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