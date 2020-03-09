بغداد تعلن شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا

2020/03/09 | 20:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن حسن التميمي مدير عام مدينة الطب، الاثنين، عن شفاء ثلاث حالات اصابة بفيروس كورونا، الذي وصل عدد المصابين في البلاد عتبة الـ60 إصابة.وقال التميمي في حديث ورد لشفق نيوز، "تعلن مدينة الطب تماثل ثلاثة مرضى من المصابين بفيروس كورونا والذين كانوا يرقدون في مركز الشفاء التخصصي التابع لها".واضاف، "سيتم خروجهم- المصابون- اليوم بعد تلقيهم العلاج اللازم".وأكدت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان أن مختبراتها المركزية، شخصت 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حالة في كل من المثنى، والأنبار، وذي قار، والنجف، وبغداد، وميسان.وأضافت أنها "اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة".وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت الأحد، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ميسان وبابل، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 6 أشخاص.واتخذ العراق عدة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها حث العراقيين في إيران على العودة إلى أرض الوطن وإيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية مع إيران والكويت.

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