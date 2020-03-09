2020/03/09 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم: لم يصدر اي قرار الى الان بشأن تاجيل العام الدراسي او الغائه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: لم يصدر اي قرار الى الان بشأن تاجيل العام الدراسي او الغائه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: لم يصدر اي قرار الى الان بشأن تاجيل العام الدراسي او الغائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).