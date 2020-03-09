2020/03/09 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يعلّق على حادثة الخلاني ويطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين ناشطون لـ (الزمان) : المجتمع الدولي مطالب بالتحقيق في إستهداف المحتجّين بغداد – قصي منذر واصل المتظاهرون في بغداد والمحافظات، الاحتجاج في ساحات الاعتصام للضغط على السياسيين لاختيار رئيس وزراء يلبي طموح الحراك الشعبي ، فيما حذر ناشطون من خطورة استمرار التصعيد ضد المحتجين السلميين والاعتداء […]

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