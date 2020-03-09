2020/03/09 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء الضحايا العراقيين بحادث السير المفجع في سوريا دمشق- الزمان كربلاء – محمد فاضل ظاهر اخلت بغداد الضحايا العراقيين الذين تعرضوا الى حادث سير مروع بالقرب من العاصمة السورية دمشق اول امس واسفر عن مقتل واصابة عدد من الزائرين.وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان مقتضب امس انه (بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وتوجيه من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء الضحايا العراقيين بحادث السير المفجع في سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء الضحايا العراقيين بحادث السير المفجع في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).