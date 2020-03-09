2020/03/09 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دول عربية تعلّق رحلاتها وتحد من دخول المسافرين لمواجهة الفايروس تعطيل الدوام في الإقليم ومحافظات جنوبية وسط إجراءات وقائية ضد كورونا بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان) جددت وزارة الصحة دعوتها الى المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا بعد تشخيص حالات اصابة جديدة في عدد من المحافظات ، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام في الإقليم ومحافظات جنوبية وسط إجراءات وقائية ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام في الإقليم ومحافظات جنوبية وسط إجراءات وقائية ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).