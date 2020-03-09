200 مسلّح سوري فرّوا من ليبيا إلى أوروبا

2020/03/09 | 20:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر إعلامية عن أعداد المسلحين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوروبا، مؤكدة استمرار أنقرة بنقل مقاتلين إلى ليبيا.وقالت المصادر أعداد المسلحين _العاملين تحت إمرة أنقرة_ الذين فروا

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