اليونان ينوي بناء سياج جديد على الحدود مع تركيا

2020/03/09 | 20:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر حكومية عن نية اليونان إقامة سياج في نقاط حدودية إضافية على الحدود مع تركيا، لضمان عدم مرور المهاجرين القادمين من تركيا إلى أراضيها.وأكد مصدر حكومي أن قرارا

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