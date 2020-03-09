عمليات بغداد تكشف تفاصيل صِدام مع متظاهرين وتلومهم على

2020/03/09 | 20:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت السلطات الامنية في العاصمة بغداد، مساء الاثنين، تفاصيل الصدام الذي وقع ظهراً مع محتجين قرب ساحة التحرير.واعلنت مفوضية حقوق الانسان اليوم الاثنين ان قرابة 50 محتجا سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة الصدامات التي اندلعت امس في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، ان القوات الأمنية، نفذت صباح اليوم حملة تنظيف كبيرة لمنطقة ساحة الخلاني والشوارع المحيطة بها في بغداد بالتعاون والتنسيق المتظاهرين السلميين، بهدف عودة الحركة التجارية الى وضعها الطبيعي وفتح محال المواطنين".واضاف "قد استمرت هذه الحملة بنجاح حتى الساعة الواحدة ظهرا، بعدها اندفعت مجاميع من مثيري الشغب للاعتداء على القوات الامنية وعمدت الى حرق الاطارات في محاولة منها لقطع الطرق وإيقاف الحركة التجارية هناك، وتعمدت الى استخدام الأطفال والأحداث للاحتكاك مع قوات حفظ القانون المكلفة بحمايتهم، وقد التزمت هذه القوات بأعلى درجات الضبط بالتعامل مع الحالة رغم إصابة عدد من منتسبيها، ونبين ان زُج الاطفال والاحداث مخالفة للقوانين المحلية والدولية ولوائح حقوق الانسان ومنظمة اليونسيف." ودعت قيادة عمليات بغداد "المتظاهرين السلميين الالتزام بمنطقة التظاهر والابتعاد عن المناطق التجارية المفتوحة".

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