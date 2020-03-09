محاكم البصرة تقلص الدوام الرسمي بنسبة 50%

2020/03/09 | 20:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجهت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الاثنين، بتقليص دوام موظفيها بنسبة 50% على ان يكون الدوام بالتناوب وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وقالت رئاسة الاستئناف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها وجهت "بتقليص الدوام الرسمي للمحاكم التابعة لها بشكل متناوب وبنسبة 50% باستثناء القضاة وأعضاء الادعاء العام والحراس القضائيين كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا".واضافت انه "تم إعطاء الأهمية بقضايا الموقوفين وقيام محاكم الجنايات والجنح والأحداث والمحكمة الجمركية بالنظر بالقضايا إلى ما بعد الرابع من شهر نيسان المقبل".وأكدت انه على "محاكم الأحوال الشخصية جدولة مواعيد انجاز معاملات عقود الزواج بما يتناسب مع عدد الموظفين وبما يمنع من حصول الازدحام في المحاكم".

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