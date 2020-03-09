الصحة العالمية تحذر: كورونا تحول إلى

2020/03/09 | 20:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الاثنين، من أن فيروس كورونا الجديد، تحول إلى "وباء" بشكل فعلي.وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي، إن خطر تفشي فيروس كورونا "كوباء عالمي أصبح حقيقياً بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة".وأضاف "الآن وقد أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، أصبح خطر حدوث وباء حقيقي للغاية".وأشار إلى أنه يمكن أن يكون "أول وباء خاضع للسيطرة في التاريخ" حيث إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد قد تغير المسار الذي سلكه الفيروس.وتابع غيبريسوس "خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس"، مضيفا "ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره".وأكد أن "77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا الجديد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية".وأعلن أن "الصين بصدد السيطرة على المرض وهناك تراجع في عدد الإصابات".

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