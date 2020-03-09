خلية الأزمة تؤكد على منع التجمعات بجميع اشكالها وتدعو المواطنين إلى تجنب زيارة العتبات المقدسة

2020/03/09 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الأزمة الحكومية، الإثنين (09 آذار، 2020) منع التجمعات بجميع اشكالها، فيما دعت المواطنين إلى تجنب زيارة العتبات المقدسة، في الوقت الحالي.

وقال رئيس خلية الأزمة، وزير الصحة جعفر صادق علاوي، في بيان، إنه "بعد مضي عدة اسابيع من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث وفيات من جرائه فإن المسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية الزمتنا منذ البدء أن نصارح شعبنا بالإحصائيات عن الإصابات والوفيات وإعلان المستجدّات الصحية أولا بأول".

وأضاف: "استنادا الى أحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولوائح منظمة الصحة العالمية وبالرغم من اتّخاذ الاجراءات الوقائية، فإن استمرار التجمعات بكافة اشكالها تعدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشار هذا الفيروس".

وأورد رئيس خلية الأزمة 6 قرارات جاءت كالتالي:

1- الـتأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر، ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم، للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر.

2- الاستمرار إما بإيقاف الفعاليات الرياضية او اقامتها دون حضور الجمهور.

3- اغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات، ومنع نصب السرادقات، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات.

4- على العراقيين العائدين من الجمهورية الاسلامية في ايران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا، اليابان، تايلند، سنغافورة، الكويت والبحرين) الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوم على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم".

5- على قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية تنفيذ القرارات أعلاه.

6- يعاد تقييم القرارات أعلاه حسب مستجدات الوضع الصحي بصورة مستمرة.

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