كتبها والده بخط يده.. الصدر ينشر وثيقة ثبتت توقيت مولده ومكانه

2020/03/09 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، وثيقة تكشف عن معلومات تخص الساعات الأولى من ولادته، كتبت بخط والده المرجع محمد صادق الصدر.

ونشر الصدر، على جداريته في ’’تويتر’’، الوثيقة التي تضمنت تاريخ مولده باليوم والشهر والسنة والتي كتبت بخط والده الصدر ( وفقاً لاعلام التيار الصدري ) اذ يوضح الأخير تفاصيل ولادة توأمين هما (منتظر الصدر) و (مقتدى الصدر).

بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الأزمة الحكومية، الإثنين (09 آذار، 2020) منع التجمعات بجميع اشكالها، فيما دعت المواطنين إلى تجنب زيارة العتبات المقدسة، في الوقت الحالي.

وقال رئيس خلية الأزمة، وزير الصحة جعفر صادق علاوي، في بيان، إنه "بعد مضي ع

بغداد اليوم-البصرة

أعلن مدير الوقف الشيعي في البصرة اسامة البغدادي، الاثنين (09 آذار 2020)، اتخاذ اجراءات تخص المزارات الدينية في المحافظة واهمها جامع وخطوة الامام علي، الذي يشهد توافد اعداد كبيرة من الزائرين بشكل يومي.

وقال البغدادي في حديث لـ

بغداد اليوم - متابعة

تشير التوقعات الجوية، الى مرور العراق بموجة ترفع درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها هي الأولى مع قرب حلول فصل الربيع خلال اليومين المقبلين.

وقال موقع طقس العرب في نشرته اليوم عن أحوال الطقس في العراق "يُتوقع أن يكون الطقس

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