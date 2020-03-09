مقاتلو الحشد يحتفلون بمناسبة ولادة أمير المؤمنين (ع)

2020/03/09 | 20:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا مقاتلو اللواء السابع بالحشد الشعبي، الاثنين، مناسبة ولادة امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في قاطع عملياتهم شرق الانبار.ووثق اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , احتفال ابناء اللواء السابع بولادة يعسوب الدين ابى الحسنين في منطقة الثرثار ضمن قاطع عمليات شرق الانبار.

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