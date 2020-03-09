وزارة التعليم: لا قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه

2020/03/09 | 20:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأثنين، أنه لم يصدر حتى الان قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه.وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان “الوزارة تتخذ اجراءاتها بخصوص اكمال المناهج للعام الدراسي الحالي من خلال التعليم الالكتروني و{كوكل كلاس روم} ومواقع التواصل الاجتماعي على ضوء مقررات خلية

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