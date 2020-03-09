العراق يعلن 6 اجراءات خاصة بكورونا ويشرك بها القوات الامنية

2020/03/09 | 20:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن جعفر صادق علّاوي وزير الصحـــــــة والبيئــــــــــة، مساء الاثنين عن اجراءات خاصة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعد تشخيص 60 اصابة، مع ست وفيات.وقال علاوي في بيان، "بعد مضي عدة اسابيع من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث وفيات من جرائه فإن المسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية الزمتنا منذ البدء أن نصارح شعبنا بالإحصائيات عن الإصابات والوفيات وإعلان المستجدّات الصحية أولا بأول".واضاف "استنادا الى أحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولوائح منظمة الصحة العالمية وبالرغم من اتّخاذ الاجراءات الوقائية فأن استمرار التجمعات بكافة اشكالها تعدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشار هذا الفيروس, وتأكيدا لقراراتنا السابقة قررنا الآتي:-1.الـتأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر.2.الاستمرار أما بايقاف الفعاليات الرياضية او اقامتها دون حضور الجمهور.3.اغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات، ومنع نصب السرادق، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات.4.على العراقيين العائدين من الجمهورية الاسلامية في ايران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين, كوريا الجنوبية, ايطاليا, اليابان, تايلند, سنغافورة, الكويت والبحرين) الألتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوما على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم.5.على قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية تنفيذ القرارات أعلاه.6.يعاد تقييم القرارات أعلاه حسب مستجدات الوضع الصحي بصورة مستمرة.

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