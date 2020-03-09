ذي قار تعلن اجراءات خاصة لاكثر من 20 شخصاً احتكوا بمصاب بكورونا

2020/03/09 | 20:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاثنين، عن اجراء فحوصات لاكثر من عشرين شخصاً احتكوا بمصاب بفيروس كورونا.وابلغ مصدر طبي شفق نيوز، أن صحة ذي قار ارسلت اليوم الاثنين، 26 عينة جديدة تمثل فحوصات لاشخاص لامسوا المصاب بفيروس كورونا في الناصرية.وأعلنت دائرة صحة ذي قار أمس الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما دعا مدير قسم الصحة العامة في وزارة الصحة المواطنين إلى تجنب الأماكن المزدحمة بالاضافة الى غلق الأماكن العامة والمطاعم.كما ابلغ مصدر طبي، لـ"شفق نيوز"، في وقت سابق من اليوم أن "دائرة صحة محافظة ذي قار أرسلت 4 عينات لحالات جديدة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا للفحص في مختبر الصحة العامة في العاصمة العراقية بغداد للتأكد من إصابتها أو عدمها".يشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس الاحد، عن تأكيد تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان، كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد المصابين الى 13 اصابة مؤكدة في محافظتي اربيل والسليمانية.

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