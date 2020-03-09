تعليق رسمي على أنباء إصابة 10 مسؤولين في العراق بفيروس

2020/03/09 | 20:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعلق مجلس النواب، على أنباء إصابة مجموعة من أعضائه بفيروس "كورونا".

نفى البرلمان إصابة 10 نواب بفيروس "كورونا" المستجد

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، يوم الإثنين 9 آذار/مارس، إن "بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية تداولت خبرًا مفاده إصابة 10 من أعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كرونا المستجد".

ونفى البيان، تلك الأنباء "بشكل قاطع"، داعيًا وسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "سبوتنيك"، بإصابة 10 من أعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر طبي قوله، يوم الإثنين 9 آذار/مارس، إن "نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا".

كما أكد نائب، طلب عدم الكشف عن اسمه، وفق الوكالة الروسية، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، "من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران".

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وسجل العراق، الإثنين 9 آذار/مارس، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد ضحايا المرض في العراق إلى 7 أشخاص.

وتداول إعلاميون، في وقت سابق، معلومات عن إصابة العامري بفيروس "كورونا"، مشيرين إلى أنه "حجر في جناج خاص داخل فندق بابل".

لكن تحالف الفتح نفى ذلك، حيث قالت النائب عن التحالف، سناء الموسوي، يوم السبت 7 آذار/مارس، إن "العامري وجميع نواب وقيادات تحالف الفتح لم يسافروا منذ أشهر إلى خارج العراق، لانشغالنا في قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء البديل عن المستقيل عادل عبد المهدي".

وأضافت الموسوي لـ"الترا عراق"، أن "العامري موجود في مقر إقامته ببغداد، ولم يسافر إلى خارج العراق إطلاقًا، وفي كل أسبوع هناك اجتماع للتحالف معه لبحث آخر تطورات المشهد العراقي".

ووصفت عضو مجلس النواب، الإنباء المتداولة بشأن إصابة العامري وأربعة نواب من تحالف الفتح، بـ"الدعاية المغرضة"، مؤكدة أن "هدفها بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين"، فيما أشارت إلى أن "الفيروس مسيطر عليه في البلاد حتى الآن".

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