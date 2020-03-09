بشائر من بغداد حول

2020/03/09 | 20:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت دائرة صحة الكرخ، خلوها من المصابين بـ "كورونا"، بعد أن ظهرت نتائج الفحوصات لآخر شخصين محجورين في مستشفى الفرات، فيما ارتفع عدد الوفيات في العراق إلى 7 بفعل الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة خلو دوائرها في جانب الكرخ من بغداد من المصابين بفيروس "كورونا" بعد شفائهم تمامًا

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجابي في بيان له، يوم الإثنين 9 آذار/مارس، إن "نتائج الفحوصات المختبرية التوكيدية للحالتين المتبقيتين في مستشفى الفرات العام، قد ظهرت، وكانت النتيجة سالبة وسيغادران المستشفى"، مؤكدًا أن "جميع المرضى السبعة في مستشفى الفرات العام تم شفاؤهم بصورة تامة و لم يتبق منهم ولا مريض".

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تضارب في البيانات الرسمية بعد تسجيل حالتي وفاة بـ "كورونا"

إلى ذلك حصل "الترا عراق" على تسجيل مسرب يكشف عن أوامر أمنية موجهة إلى نقاط التفتيش المحيطة بمحافظة البصرة، تقضي بمنع دخول أي مواطن من المحافظات الأخرى، والسماح لمواطني المدينة فقط وبعد الفحص الطبي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلنت دائرة صحة البصرة وفاة أول مصاب بـ "كورونا" في المحافظة، ليرتفع عدد الوفيات بعفل الفيروس في العراق إلى 7.

أصدرت الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة أوامر بمنع دخول المواطنين من المحافظات الأخرى

وقالت دائرة الصحة في بيان مقتضب، "يؤسفنا تأكيد خبر وفاة أول مصاب بالكورونا في البصرة، حيث دخل ليلة الأحد إلى مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري سابقًا) وتوفي بعد أقل من ساعة، وقبل قليل ظهرت نتيجة التحليل موجبة"، مشيرة إلى أن المتوفي "عاد من إيران قبل 3 أيّام بعد إجرائه عملية في القلب وعمره 74 عامًا".

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