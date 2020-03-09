القوة الجوية: نرفض تأجيل دوري الكرة

2020/03/09 | 20:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت ادارة نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، رفضها تأجيل دوري الكرة الممتاز

وذكر نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "النادي يرفض تأجيل الدوري ونحن مع استمراره".

وبين ان "تأجيل المسابقة سيقتل طموحات جميع الاندية المتنافسة على لقب الدوري".

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن قرار إيقاف دوري الكرة الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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