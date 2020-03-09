نفط الوسط يدعو لاستمرار دوري الكرة

2020/03/09 | 20:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت إدارة نادي نفط الوسط، اليوم الاثنين، إنها تؤمن بأن الرياضة بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص هي المتنفس الحقيقي للشعب العراقي، داعياً إلى استمرار دوري الكرة.

وذكرت إدارة نفط الوسط في بيان تلقته "الغد برس"، إن "استمرار منافسات الدوري ونقل منافساته تلفزيونيا يمنح فرصة للمواطن الجلوس والمتابعة في المنزل وتقليل فرص التجمعات خصوصا وأن الدوري يقام بدون جمهور.

واضافت ان "نفط الوسط يجري باستمرار فحوصات لطاقمه ويتأكد من سلامة الجميع ويستشار مختصين للوقاية من الفايروس، وقناعتنا مترسخة بأن الحياة لابد أن تستمر دون توقف واستمرار الدوري بدون جمهور لا يشكل خطورة تذكر ومن هذا المنطلق نعلن رغبتنا باستمرارية المسابقة دون تأجيلها".

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن قرار إيقاف دوري الكرة الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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