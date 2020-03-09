وزير الصحة يصدر عدداً من القرارات لمنع انتشار فيروس كورونا

2020/03/09 | 20:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدر جعفر صادق علّاوي، وزير الصحة والبيئة، ورئيس لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، اليوم الاثنين، عددا من القرارات لمنع انتشار فيروس كورونا، منها الـتأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر.

وقال الوزير في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بعد مضي عدة اسابيع من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث وفيات من جرائه فإن المسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية الزمتنا منذ البدء أن نصارح شعبنا بالإحصائيات عن الإصابات والوفيات وإعلان المستجدّات الصحية أولا بأول".

واضاف انه "استنادا الى أحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولوائح منظمة الصحة العالمية وبالرغم من اتّخاذ الاجراءات الوقائية فأن استمرار التجمعات بكافة اشكالها تعدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشار هذا الفيروس, وتأكيدا لقراراتنا السابقة قررنا الآتي: الـتأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر، و الاستمرار أما بايقاف الفعاليات الرياضية او اقامتها دون حضور الجمهور، واغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات ، ومنع نصب السرادقات ، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات".

ودعا العراقيين العائدين من الجمهورية الاسلامية في ايران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين, كوريا الجنوبية, ايطاليا, اليابان, تايلند, سنغافورة, الكويت والبحرين) الى "الألتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوم على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم".

ووجه الوزير قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية "بتنفيذ القرارات أعلاه".

واضاف انه "يعاد تقييم القرارات أعلاه حسب مستجدات الوضع الصحي بصورة مستمرة".

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