تأجيل دوري الصالات العراقي الى إشعار اخر

2020/03/09 | 20:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

قررت لجنة الصالات التابعة لاتحاد الكرة بتأجيل منافسات الدوري الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيانها انه بناءً على الوضع العام الذي يمر به البلد، والذي افرز عن قيام عدد من المحافظات بإجراءات احترازية بمنع الدخول اليها، خوفا من إنتشار وباء فايروس كورونا.





وانسجاما مع قرارات خلية الازمة بتوقف كل النشاطات، قررت لجنة كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل الجولة السادسة من الدوري.





وبينت ان منافسات الدوري الممتاز ستتوقف الى اشعار آخر ايضا.

وسبق وان اعلن عن إيقاف منافسات دوري الكرة الممتاز الى إشعار اخر ايضا.

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