ارتفاع الحصيلة الى 66 مصاباً الصحة: تشخيص 6 حالات جديدة بكورونا

2020/03/09 | 21:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في عدد من محافظات العراق.ونقل بيان عن المتحدث سيف البدر أطلعت عليه “يس عراق”، ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنتان في النجف وواحدة في البصرة (توفي لاحقا) وحالتان في اربيل والسادسة […]

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