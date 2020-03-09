جماهير الملكي ضاقت ذرعاً ببنزيما: هل هذا مهاجمنا 11 موسماً؟ (فيديو)

2020/03/09 | 21:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: الخسارة الاخيرة لريال مدريد الاسباني امام ريال بيتيس في اطار مباريات الدوري، أعادت الانتقادات الى اداء المهاجم الاول في الفريق الفرنسي كريم بنزيما.بنزيما مش بيضيع فرص لا وكمان بيصنع اهداف للمنافسين فخر العرب 😂😂😎😎 pic.twitter.com/uNiAfxLUBQ — Mohamed aboda (@Mohamed21285799) March 8, 2020 *حكمة اليوم* الحياة كلها فرص […]

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