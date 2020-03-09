البرلمان العراقي يصدر بياناً بشأن الأنباء عن إصابة 10 نواب بكورونا

2020/03/09 | 21:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس النواب العراقي، الاثنين، بياناً بشأن الأنباء عن اصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة....

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