اجراءات مشددة بحق المحال المخالفة للتعليمات الصحية في كربلاء

2020/03/09 | 21:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/علي النصر الله/ ..اعلن مدير شعبة الرقابة الصحية بدائرة صحة كربلاء كرار جواد العباسي ، مساء الاثنين ، عن فرض غرامات مالية بحق ( 19 ) محلا وغلق ( 3 ) محال أخرى مخالفة للتعليمات والارشادات الصحية الخاصة بمرض كورونا .وقال العباس لــــ ( المستقلة ) إن “الغرامات المالية بحق 19 محلا […]

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