التخطيط الأخضر: من التجريد إلى أرض الواقع

2020/03/09 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لورا هيجنز- نيل متطوعة في مشروع: من مزارع إلى مزارع في مؤسسة الأطلس الكبير يمكن أن تظهر في بعض الأحيان استراتيجيات التنمية المعاصرة بشكل عام وشامل أو غير متصلة وبلغة غامضة للغاية.يتم إلقاء كلمة “أخضر أو خضراء” في مقترحات المشاريع القائمة على الإستدامة والمشروعات المجتمعية لدرجة أنها قد تبدأ في الإفتقار إلى أي […]

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