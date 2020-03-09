الكويت تمدد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين

2020/03/09 | 21:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين بسبب فيروس “كورونا”، الذي أصاب حتى الآن 65 شخصا في البلد الخليجي الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين شخص.وبحسب صحيفة “القبس” المحلية، فقد جاء قرار المجلس عقب اجتماعه الذي عقده، اليوم، وبحث فيه إمكانية تمديد عطلة الدراسة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة

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