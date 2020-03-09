دوائر حكومية في ذي قار تمنع دخول المراجعين بدون كمامة

2020/03/09 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادباشرت عدة دوائر حكومية في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بعدم استقبال المراجعين الذين لا يرتدون الكمامة الطبية، كإجراء احترازي لتجنب تفشي فيروس كورونا.وقال مراسل "كلكامش برس" في المحافظة، إن عدداً من الدوائر منعت أي مواطن من مراجعة بدون إرتدائه للكمامة، كإجراء وقائي تتخذه لحماية موظفيها من احتمال انتقال عدوى فيروس كورونا.واضاف ان مصارف قضاء الشطرة، ودوائر التسجيل العقاري، ومحكمة الشطرة، امتنعت عن استقبال اي مراجع لا يرتدي كمامة.ويأتي ذلك القرار بعد أن شهد القضاء ظهور أول إصابة في محافظة ذي قار، يوم أمس الأحد.وكانت صحة ذي قار، قد أعلنت عن تسجيل إصابة في محافظة ذي قار، لرجل ستيني كان عائدا من إيران، حيث تم حجره في ردهات عزل خاصة بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.

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