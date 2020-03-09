بمناسبة عيد المرأة.. غيثة لحمامصي تطلق “بيك ولا بيا”

2020/03/09 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الفنانة المغربية غيثة لحمامصي،عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة ”بيك ولا بيا” في حفل ضخم احتضنه فندق سوفتيل بمدينة الدار البيضاء،بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن، وحشد ضخم من أهل الصحافة و الإعلام، وأشهر مؤثري منصات التواصل الاجتماعي.تعاملت لحمامصي في هذه الأغنية ”بيك ولا بيا” مع أنس العراقي في كتابة الكلمات، تأليف ديجي فان، […]

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