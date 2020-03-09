“قرارات كورونا”..: تجنب الزيارات الدينية وقف الدوري وإلغاء الاحتفالات والاجتماعات

2020/03/09 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علّاوي، اليوم الاثنين، عن إجراءات وطنية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد وصول الحصيلة الى 66 مصاباً بينها 6 وفيات.وقال بيان لخلية الازمة التي يرأسها علاوي، انه “بعد مضي عدة اسابيع من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث […]

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