2020/03/09 | 21:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: ثلاث أندية هي: ( القوة الجوية و نفط الوسط و الصناعات الكهربائية ) ساهمت بإصدار قرار تأجيل منافسات الدوري الممتاز وتمهد لالغاء المسابقة

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