2020/03/09 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المنافذ الحدودية توضح بشأن مقطع فيديوي ’’اثار الجدل’’ بخصوص التعامل مع مسافرين إيرانيين بمنفذ زر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ الحدودية توضح بشأن مقطع فيديوي ’’اثار الجدل’’ بخصوص التعامل مع مسافرين إيرانيين بمنفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ الحدودية توضح بشأن مقطع فيديوي ’’اثار الجدل’’ بخصوص التعامل مع مسافرين إيرانيين بمنفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).