2020/03/09 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم
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وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، بحجر سائق نقل 4 زائرين ايرانيين وحاول ادخالهم للمدينة وح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ كربلاء: حجز سائق نقل 4 زائرين ايرانيين وحاول ادخالهم للمدينة وحجرهم صحياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، بحجر سائق نقل 4 زائرين ايرانيين وحاول ادخالهم للمدينة وح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ كربلاء: حجز سائق نقل 4 زائرين ايرانيين وحاول ادخالهم للمدينة وحجرهم صحياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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