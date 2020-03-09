محافظ كربلاء: حجز سائق نقل 4 زائرين ايرانيين وحاول ادخالهم للمدينة وحجرهم صحياً

2020/03/09 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، بحجر سائق نقل 4 زائرين ايرانيين وحاول ادخالهم للمدينة وح...





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