الصحة تعلن تشخيص 6 حالات اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وتؤكد وفاة احدى الحالات

2020/03/09 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (09 آذار، 2020) تشخيص 6 حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا، فيما أكدت وفاة إحداها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، في بيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة، أكدت تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنتان في النجف وواحدة في البصرة (توفي لاحقا) وحالتان في اربيل والسادسة في السليمانية".

وأكدت "الشفاء التام لثلاث حالات مشخصة سابقا خرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فيها".

وأشار الى أن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات المشخصة والملامسين، وتؤكد على تنفيذ قرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ووجوب الالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية منعا من انتشار المرض".

وأكدت خلية الأزمة الحكومية في العراق، اليوم، منع التجمعات بجميع اشكالها، فيما دعت المواطنين إلى تجنب زيارة العتبات المقدسة، في الوقت الحالي.

وقال رئيس خلية الأزمة، وزير الصحة جعفر صادق علاوي، في بيان، إنه "بعد مضي عدة اسابيع من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث وفيات من جرائه فإن المسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية الزمتنا منذ البدء أن نصارح شعبنا بالإحصائيات عن الإصابات والوفيات وإعلان المستجدّات الصحية أولا بأول".

وأضاف: "استنادا الى أحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولوائح منظمة الصحة العالمية وبالرغم من اتّخاذ الاجراءات الوقائية، فإن استمرار التجمعات بكافة اشكالها تعدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشار هذا الفيروس".

وأورد رئيس خلية الأزمة 6 قرارات جاءت كالتالي:

1- الـتأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر، ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم، للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر.

2- الاستمرار إما بإيقاف الفعاليات الرياضية او اقامتها دون حضور الجمهور.

3- اغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات، ومنع نصب السرادقات، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات.

4- على العراقيين العائدين من الجمهورية الاسلامية في ايران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا، اليابان، تايلند، سنغافورة، الكويت والبحرين) الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوم على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم".

5- على قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية تنفيذ القرارات أعلاه.

6- يعاد تقييم القرارات أعلاه حسب مستجدات الوضع الصحي بصورة مستمرة.

بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الأزمة الحكومية في العراق، الإثنين (09 آذار، 2020) منع التجمعات بجميع اشكالها، فيما دعت المواطنين إلى تجنب زيارة العتبات المقدسة، في الوقت الحالي بالتزامن مع اعلان وزارة الصحة تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال رئيس خلية الأز

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن محافظة الانبار، فيصل العيساوي، الثلاثاء (03 آذار، 2020) انه لا توجد موانع قانونية ودستورية لتسمية قائد عسكري لمنصب رئاسة مجلس الوزراء مع استمرار ازمة تسمية بجيل لعادل عبد المهدي.

وقال العيساوي في حديث خص به

بغداد اليوم-بغداد

خاطبت وزارة الصحة والبيئة، دوائر الصحة التابعة لها، ووزارة الصحة في إقليم كردستان، باعتماد أدوية "نجحت" في علاج مصابين بفيروس كورونا، بناء على تجارب ظهرت فيها الاصابات.

وجاء في الكتاب الصادر عن الوزارة، توجيه بوضع ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن تشخيص 6 حالات اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وتؤكد وفاة احدى الحالات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن تشخيص 6 حالات اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وتؤكد وفاة احدى الحالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).