وزارة الصحة تعلن عن الإحصائية النهائية للمصابين بكورونا لغاية الآن

2020/03/09 | 21:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الوفيات والاصابات بفايروس كورونا المسجلة في العراق حتى الآن.وبينت الوزارة ان "عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت الى 67 حالة ووفاة 7 وشفاء 9 آخرين".وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 6 حالات مصابة بفايروس كورونا في البلاد وتوفت أحدها

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