2020/03/09 | 21:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة التعليم العالي، الاثننين، أنه لم يصدر حتى الان قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي : لا قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي : لا قرار بتأجيل العام الدراسي او إلغائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).