2020/03/09 | 21:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مديرية صحة محافظة حلبجة باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، وجود اية حالة اصابة بفيروس كورونا في المحافظة، محذرة وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من نشر انباء لا اساس لها من الصحة.وجاء في بيان للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، ان من المحزن ان عددا من الصفحات والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا كاذبا وبعيدا عن المصادر الحقيقية والتي لا اساس لها عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا، لافتا الى ان هذا بعيد عن كل شعور بالمسؤولية.واكد البيان ان حلبجة لم تسجل لحد الان ايةحالة اصابة بالفيروس.واشار البيان الى اية صفحة او حساب في شبكات التواصل الاجتماعي تنشر اخبارا كاذبة ولا اساس لها ستتعرض للمساءلة القانونية

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