ارتفاع الوفيات إثر فيروس كورونا في إيطاليا إلى 463

2020/03/09 | 21:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 463 حالة وفاة، بعد تسجيل 97 حالة وفاة منذ الأمس، في حين بلغ عدد الإصابات 7985، بعد تسجيل 1598 حالة جديدة منذ الأمس.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن خدمات الحماية المدنية أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 7985 بزيادة 1598 حالة منذ الأمس، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 463 بعد تسجيل 97 حالة وفاة جديدة".

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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