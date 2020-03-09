العراق يعلن تشخيص ست اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/09 | 21:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدّت مختبرات وزارة الصحة والبيئة تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنتان في النجف وواحدة في البصرة (توفي لاحقا) وحالتان في اربيل والسادسة في السليمانية.وقال سيف البدر، المتحدث لوزارة الصحة والبيئة، "كما تأكد الشفاء التام لثلاث حالات مشخصة سابقا خرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فيها".وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت امس الأحد، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ميسان وبابل، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 6 أشخاص.واتخذت السلطات العراقية عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس، حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.

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