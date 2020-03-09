الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإبعاد المهاجرين عن الحدود

2020/03/09 | 21:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المفوضية الأوروبية، الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، بنقل المهاجرين واللاجئين بعيداً عن الحدود اليونانية من أجل إيجاد حلّ لأزمتهم.وقالت رئيسة #المفوضية_الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي قبيل

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