بالفيديو.. مذيعة لبنانية تكشف تفاصيل إصابتها بـ”كورونا”

2020/03/09 | 21:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مُصوراً، ‫ للمذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة التي أصيبت بفيروس “كورونا” وهي تتحدث من داخل الحجر الصحي.وتُطمئن لجين متابعيها أنها أصبحت أفضل وهي تتعافى، وذكرت أن عوارض المرض تختلف من شخص إلى آخر، وقد عانت من ارتفاع شديد في درجة حرارتها ما استدعى نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة […]

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