اعتذار شيحة والسعدني يضع دينا الشربيني في ازمة

2020/03/09 | 21:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تواجه النجمة دينا الشربيني العديد من الأزمات في مسلسلها الجديد “لعبة النسيان” الذي ستخوض به دراما الماراثون الرمضاني القادم.فبعد أيام من اعتذار الفنّانة هنا شيحة عن عدم المشاركة معها بالمسلسل، جاء اعتذار النجم أحمد السعدني أيضاً عن عدم المشاركة؛ ممّا يدفع بمزيد من الاعتذارات التي قد تواجهها دينا الفترة القادمة؛ وذلك على غرار […]

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