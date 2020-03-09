العراق يصدر حزمة قرارات بشأن كورونا

2020/03/09 | 21:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يصدر قرارات بشأن كورونا

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